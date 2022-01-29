 
مباشر

الدفاع الأذربيجانية: فقدان أثر ضابط في قره باغ

أخبار العالم

الدفاع الأذربيجانية: فقدان أثر ضابط في قره باغ
Legion-Media Oleg Boldyrev
قره باغ - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa1n

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية العثور على عسكريين فقدوا بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة كالباغار في جبال قره باغ، فيما لا يزال البحث مستمرا عن ضابط كان في قوام المجموعة.

وجاء في بيان الوزارة: "بسبب التغير الحاد في الطقس والعاصفة التي ضربت إقليم ألاغولار في منطقة كالباغار، فقد أثر 4 عسكريين بينهم ضابط".

وأضاف البيان: "نتيجة لعمليات التفتيش في 29 يناير، تم العثور على 3 عسكريين من المجموعة المفقودة، ووضعوا في مستشفى عسكري في كالباغار ويخضعون للإشراف الطبي، فيما لا يزال البحث مستمرا عن الملازم أول باغيروف".

وتقع منطقة ألاغولار في أقصى غرب قره باغ على الحدود مع أرمينيا ومغطاة بالثلوج، والوصول إليها صعب للغاية.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا