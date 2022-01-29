 
مباشر

لاوس مصادرة شحنة ضخمة من المخدرات وسط تحذيرات أممية

أخبار العالم

لاوس مصادرة شحنة ضخمة من المخدرات وسط تحذيرات أممية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa1m

صادرت الشرطة في لاوس ثانية أضخم شحنة من مخدر الميثامفيتامين خلال 3 أشهر، في تطور قال خبير أممي مختص إنه يعكس انهيار الأمن في جنوب شرق آسيا.

وقال جيريمي دوغلاس الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون مكافحة المخدرات والجريمة إن ضبط 36,5 مليون قرص ميثامفيتامين في محافظة بوكيو بشمال غرب البلاد، كانت ثاني أكبر شحنة يتم ضبطها بعد ضبط 55,6 مليون قرص ميثامفيتامين في أكتوبر الماضي في نفس المحافظة.

إقرأ المزيد
شرطة لاوس تضبط 55 مليون حبة من الميثامفيتامين
شرطة لاوس تضبط 55 مليون حبة من الميثامفيتامين

وحذر من أن منطقة نهر ميكونغ، حيث جرت عملية الضبط، تشهد زيادة في انتاج المخدرات وتهريبها، الأمر الذي يتطلب جهودا قوية للسيطرة عليها.

وأضاف "الجريمة المنظمة تعامل منطقة ميكونغ كملعب، فهي تحتوي على كل العناصر التي يبحثون عنها".

وقالت إذاعة "لاو سكيورتي" الحكومية إنه جرى اعتقال أربعة من سكان المحافظة الأربعاء في منطقة هوايكساي في مداهمة أسفرت أيضا عن ضبط 590 كيلوغراما من مخدر الكريستال ميث المعروف أيضا باسم "الأيس"، وكمية صغيرة من الهيروين ومسدس.

وتحاذي محافظة بوكيو كل من ميانمار وتايلاند، وهي منطقة حدودية تعرف باسم المثلث الذهبي تشتهر بإنتاج المخدرات غير المشروعة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا