لاوس مصادرة شحنة ضخمة من المخدرات وسط تحذيرات أممية

صادرت الشرطة في لاوس ثانية أضخم شحنة من مخدر الميثامفيتامين خلال 3 أشهر، في تطور قال خبير أممي مختص إنه يعكس انهيار الأمن في جنوب شرق آسيا.

وقال جيريمي دوغلاس الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون مكافحة المخدرات والجريمة إن ضبط 36,5 مليون قرص ميثامفيتامين في محافظة بوكيو بشمال غرب البلاد، كانت ثاني أكبر شحنة يتم ضبطها بعد ضبط 55,6 مليون قرص ميثامفيتامين في أكتوبر الماضي في نفس المحافظة.

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وحذر من أن منطقة نهر ميكونغ، حيث جرت عملية الضبط، تشهد زيادة في انتاج المخدرات وتهريبها، الأمر الذي يتطلب جهودا قوية للسيطرة عليها.

وأضاف "الجريمة المنظمة تعامل منطقة ميكونغ كملعب، فهي تحتوي على كل العناصر التي يبحثون عنها".

وقالت إذاعة "لاو سكيورتي" الحكومية إنه جرى اعتقال أربعة من سكان المحافظة الأربعاء في منطقة هوايكساي في مداهمة أسفرت أيضا عن ضبط 590 كيلوغراما من مخدر الكريستال ميث المعروف أيضا باسم "الأيس"، وكمية صغيرة من الهيروين ومسدس.

وتحاذي محافظة بوكيو كل من ميانمار وتايلاند، وهي منطقة حدودية تعرف باسم المثلث الذهبي تشتهر بإنتاج المخدرات غير المشروعة.

المصدر: "أسوشيتد برس"