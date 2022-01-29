استهداف سيارة للشرطة بعبوة ناسفة في مقديشو

وقع انفجار صباح اليوم السبت في منطقة الجمهورية بمديرية كاران في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار الناجم عن عبوة ناسفة وضعت في جانب الطريق، تسبب في إصابة عدد من عناصر الشرطة، فيما تحدثت بعض التقارير عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

A car bomb has exploded in Somalia's capital, Mogadishu, killing at least three people, officials say.



The blast, which was a landmine, reportedly took place near a Turkish mosque near the Fagah intersection in Karaan district. pic.twitter.com/46Wg4Bco5X — Ocean Media News (@OceanMediaNews1) January 29, 2022

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وذكرت أنباء غير مؤكدة أن السيارة المستهدفة كانت تقل قائد مركز الشرطة في مديرية كاران، إلا أن القائد الشرطي لم يصب بأذى.

المصدر: "الصومال الجديد"