جماعة "خلق" الإيرانية: هجوم سيبراني إيراني عنيف على موقعنا الإلكتروني

أعلنت جماعة "خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى، عن "صد محاولات سلسلة هجمات إلكترونية شنتها سيبرانية المخابرات وقوات الحرس الإيراني على موقعها الإلكتروني".

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وفي بيان نشرته على موقعها، قالت المنظمة إن الهجمات الهيسترية لسيبرانية الحرس والمخابرات الإيرانية تستمر على موقع مجاهدي خلق الإلكتروني، والتي بدأت في الخامسة من مساء الخميس 27 يناير".

وأضافت: "وقع الهجوم الرابع والأعنف ظهر يوم 28 يناير بقوة 2.2 مليون هجمة في الثانية..كان الغرض هو إيقاف وإزالة خادم الموقع، لكن بحلول الوقت الذي نشر فيه هذا الخبر، كانت جميع الهجمات قد باءت بالفشل، وتم صدها وإحباطها من قبل مهندسي وخبراء اتصالات المقاومة الإيرانية، ولم يواجه موقع مجاهدي خلق أي مشاكل خلال هذه الهجمات وهو في متناول اليد".

وأكملت المنظمة: "بدأ الهجوم الأول مساء الخميس، 27 يناير، الساعة 5:50 مساء، ووقع الهجوم التالي حوالي الساعة 18:45 ووقع الهجوم الثالث الساعة 22:00".

المصدر: "arabic.mojahedin"