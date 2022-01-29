سياسي أوكراني: الغرب يستخدم كييف كرأس جسر عسكري ضد روسيا

قال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة – في سبيل الحياة" المعارض في أوكرانيا فيكتور مدفيدتشوك، إن الغرب يستخدم كييف كرأس جسر عسكري ضد روسيا.

وأضاف مدفيدتشوك، أن لدى الغرب هدفا استراتيجيا دفعه منذ فترة طويلة لاستخدام أوكرانيا كنقطة انطلاق ضد روسيا.

وأشار إلى أن أكثر ما يثير امتعاض الغرب، تعزز مكانة روسيا في العالم. وقال: "اليوم تتعثر علاقات الولايات المتحدة مع الصين، التي تملك علاقات ودية مع روسيا، والعديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويثير امتعاض الغرب النجاح الذي حققته روسيا في سوريا والشرق الأوسط".

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ويرى مدفيدتشوك أن، السبب الرئيسي لتصعيد الموقف مؤخرا، هو أن روسيا سلمت الولايات المتحدة والناتو، رسائل طالبت فيها بضمانات أمنية مسجلة بشكل قانوني.

المصدر: نوفوستي