فنزويلا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس وتستعيد مبنى سفارتها

استعاد وفد من حكومة فنزويلا سفارة البلاد في تيغوسيغالبا، فيما أعلن وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بالنسيا، أمس الجمعة، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وهندوراس.

جاء إعلان بالنسيا بعد حضور وفد من فنزويلا حفل تنصيب الرئيسة الجديدة لهندوراس اليسارية زيومارا كاسترو في تيغوسيغالبا.

وفي تصريح للصحفيين، قال راندر بينا نائب وزير الخارجية: "نتمركز هنا في سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية"، موضحا أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاي مادورو عينت مارغوت غودوي سفيرة لفنزويلا في تيغوسيغالبا.

وقال مصدر في فريق الرئيسة كاسترو إن ممثلي خوان غوايدو المعارض الأول لمادورو، انسحبوا من المبنى الذي احتلوه سابقا.

#28Ene@PlasenciaFelix Venezuela celebra rescate de su Embajada en Honduras y el restablecimiento de la relación diplomática https://t.co/b64k5rQYVT#VivaElCineVenezolanopic.twitter.com/olqka9sAzg — La Radio del Sur (@laradiodelsur) January 29, 2022

وكانت السفارة الفنزويلية بأيدي أنصار غوايدو الذين اعترفت به حكومة هندوراس السابقة برئاسة اليميني خوان أورلاندو هيرنانديز في 2019 رئيسا شرعيا لفنزويلا بموجب بيان لمجموعة ليما ومنظمة الدول الأمريكية.

واعترفت نحو خمسين دولة بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا دون أن تعترف بشرعية مادورو الذي تم انتخابه في اقتراع تقول المعارضة ان عمليات تزوير شابته عام 2018.

المصدر: أ ف ب + RT