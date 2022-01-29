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بولندا: هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا

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بولندا: هناك خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول العقوبات ضد روسيا
AP
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قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إنه يوجد خلاف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن نطاق العقوبات التي ستفرض ضد روسيا في حال هجومها على أوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع "الموندو"، نشرت اليوم السبت مع: "تتفق جميع دول الاتحاد الأوروبي على أن أوكرانيا يجب أن تحافظ على سيادتها. تتعلق الخلافات بنطاق العقوبات التي ستفرض على روسيا أو بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهي مواقف يجب الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد أو الناتو. نحن بحاجة إلى صوت قوي، وليس أصواتا كثيرة متباينة. لا أتوقع أن تتورط ألمانيا في هذا النزاع إذا قررت الحكومة الجديدة ذلك، ولكن إذا رفضت مساعدة أوكرانيا، فسأطلب منهم أن يقولوا ذلك علنا".

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وشدد على أنه لن يقبل من ألمانيا، التصريحات المراوغة مثل "لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا لأنها منطقة نزاع"، لأن ذلك يفتقر للجدية في ظل الظروف الحالية.

المصدر: تاس

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