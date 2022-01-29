أول فيديو.. الكاميرا ترصد المقاتلة "F35" الأمريكية قبل ثوان من تحطمها ببحر الصين الجنوبي

رصد فيديو اللحظات الأخيرة لمقاتلة شبحية من طراز "F-35C" قبل ثوان من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أفادت شبكة "CNN".

وأكدت البحرية الأمريكية صحة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو اللحظات الأخيرة لإحدى مقاتلاتها الشبح من طراز F-35C أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" أثناء عملها في بحر الصين الجنوبي، في وقت سابق هذا أسبوع.

وتسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع بحر الصين الجنوبي.

وخرج الطيار بأمان من الطائرة، لكنه كان من بين سبعة بحارة أصيبوا بجروح بسبب الحادث، وجميعهم في حالة مستقرة، ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا.

Video of the F-35 crash which took place aboard the USS Carl Vinson. The pilot ejected upon impact. https://t.co/ilJtrIsyPnpic.twitter.com/udEqcb1g91 — 笑脸男人 (@lfx160219) January 28, 2022

وقالت صحيفة "DailyMail": يظهر الفيديو المسرب الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتأكد أنه تم نقله من على متن حاملة البحرية أثناء التحطم، يظهر الطائرة وهي تقترب من السفينة عندما تمتلئ الشاشة بالدخان.

وتظهر صورة لاحقة الطائرة النفاثة وهي تطفو في البحر بعد أن سقطت في البحر، محاطة بالمياه العكرة والحطام مع فتح قمرة القيادة.

وقال الملازم نيكولاس لينجو، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، لموقع "DailyMail" إن مقطع الفيديو وصورة التحطم كانا حقيقيين وإن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

المصدر: شبكة "CNN"+"dailymail"