مستشار جورج بوش الابن: روسيا اليوم ليست كما في التسعينيات

قال توماس غراهام المستشار السابق لجورج بوش الابن في مقالة لمجلة National Interest، إن روسيا لم تعد دولة ضعيفة كما كانت في التسعينيات، عندما وسعت الولايات المتحدة حلف الناتو.

ويرى غراهام، الذي يعمل حاليا كأستاذ في جامعة ييل، أن واشنطن لم تعد قادرة على تجاهل مصالح موسكو على خلفية تزايد نفوذ روسيا على الساحة الدولية.

وأضاف الخبير الأمريكي: "الحقيقة التي لا يمكن لمعارضي التسوية مع موسكو تجاهلها، هي أن روسيا لم تعد دولة ضعيفة كما كانت في التسعينيات عندما بدأت الولايات المتحدة في توسيع الناتو. اليوم، تعتبر قواتها المسلحة التي تم تحديثها، الأقوى في أوروبا، مما يعني أنه من المستحيل إهمال مصالح روسيا كما كان الأمر من قبل".

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ودعا المستشار السابق، الولايات المتحدة إلى تقديم تنازل لروسيا وفرض تجميد مؤقت على قبول أعضاء جدد في الناتو، بما في ذلك أوكرانيا.

وقال: "سيتم شجب هذا القرار من قبل الذين ما زالوا يحملون أوهاما حول عالم أحادي القطب، أو الذين يزعمون بضعف روسيا، أو يشجبونها بسبب التهديدات، أو الذين يشيرون إلى الأعراف الدولية غير القابلة للانتهاك - بغض النظر عن أن الولايات المتحدة انتهكت بعضها على مدار العشرين عاما الماضية".

المصدر: نوفوستي