تركيا تقدم مركبات ومعدات تقنية لوزارة الدفاع الجورجية

قدمت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، لنظيرتها الجورجية مركبات ومعدات تقنية "في إطار اتفاقيات التعاون المالي والعسكري المبرمة بين الجانبين".

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وجاء ذلك خلال حفل تسليم أقيم في ثكنة "أورخيفي" العسكرية، قرب العاصمة الجورجية تبليسي، حيث شملت المساعدات التركية المقدمة 13 مركبة، وجرارين، و18 مجموعة صيانة، وآلتين لجز العشب، كما حضر الحفل وزير الدفاع الجورجي، جوانشير بورشولادزي، والسفيرة التركية لدى تبليسي فاطمة جران يازغان، ومسؤول الملحقية العسكرية بالسفارة، العقيد بوراق ألتينر.

هذا وقال الوزير بورشولادزي بهذه المناسبة، إن "تركيا تشارك بفعالية كبيرة في تعزيز قواتنا الدفاعية"، معتبرا أن "المركبات والمعدات التي تسلمتها بلاده من شأنها أن تعزز قدرات الوحدات الهندسية للجيش الجورجي وإمكاناته الميدانية".

وتابع: "تلقينا معدات تقنية مختلفة، سنستخدمها في كتيبة الهندسة العسكرية".

من جانبها، أشارت السفيرة فاطمة جران يازغان إلى أن "المركبات والمعدات المقدمة مثال على التعاون الملموس بين البلدين في مجال الدفاع".

المصدر: "الأناضول"