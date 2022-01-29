"يونهاب": سيئول وطهران تستعدان للمحادثات بشأن الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا

ذكر مصدر مطلع اليوم السبت أن كوريا الجنوبية وإيران تخططان لعقد محادثات على مستوى العمل الشهر المقبل، لبحث سبل حل النزاع حول أصول طهران المجمدة لدى سيئول بموجب العقوبات الأمريكية.

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ولا تزال العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران متوترة بسبب مسألة أصول طهران المجمدة لدى سيئول التي تقدر بـ 7 مليارات دولار، بموجب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018.

وجذبت القضية الشائكة الانتباه مجددا، مع وصول المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووى الإيراني في مرحلة حرجة، حيث يطالب المسؤولون الإيرانيون بتخفيف العقوبات المفروضة على بلادهم مقابل التوصل إلى اتفاق.

ويقول مسؤولو سيئول إنه من المتوقع أن تقوم مجموعات العمل المقترحة بمراجعة تفاصيل تحويل الأموال الإيرانية المجمدة بمجرد رفع العقوبات، وكذلك مناقشة جوانب أخرى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال المصدر لوكالة "يونهاب" بشرط عدم الكشف عن هويته: "من المتوقع أن تناقش مجموعات العمل تحويل الأصول الإيرانية المجمدة إذا خففت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران"، وأضاف: "يمكن أن يتحدث مسؤولو المجموعات أكثر عن إمكانية استئناف واردات النفط من إيران بمجرد رفع العقوبات".

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وكانت إيران موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية، بينما استوردت إيران المعدات الصناعية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات من سيئول.

وقد استوردت كوريا الجنوبية ما قيمته 7.8 مليار دولار من النفط من إيران في عام 2017، لكنها أوقفت مشترياتها من النفط الإيراني منذ عام 2019 بسبب العقوبات الأمريكية التي تحظر صادرات النفط لإيران، وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية.

المصدر: "يونهاب"