زيلينسكي يبحث مع ماكرون عمل رباعية النورماندي

ناقش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة، عمل رباعية النورماندي (ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا).

وذكر مكتب رئيس أوكرانيا، أن الرئيسين بحثا كذلك كيفية تكثيف نشاط مجموعة الاتصال الثلاثية لحلحلة الوضع في شرق أوكرانيا.

وأضاف المكتب في بيانه: "رحب الرئيسان بتنشيط عمل رباعية النورمادي. واتفق الطرفان على الحفاظ على الوتيرة الديناميكية التي تم اتخاذها وتعجيل عقد الاجتماع المقبل لمستشاري قادة الدول المشاركة في هذه الرباعية. كما تمت مناقشة أهمية تكثيف عمل فريق التعاون الفني ومجموعاته الفرعية من أجل إحراز تقدم سريع في تنفيذ اتفاقات مينسك".

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وأشار زيلينسكي إلى المساهمة الشخصية لرئيس فرنسا في تنظيم اجتماع للمشاركين في رباعية النورماندي، كما شكره على دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة عقد الاجتماعات والمفاوضات، ما دام "هناك مناخ ملائم للحوار".

المصدر: تاس