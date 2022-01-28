واشنطن: المحادثات المرتقبة بين لافروف وبلينكن قد تجرى الأسبوع المقبل

أعلنت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن الاجتماع المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي أنتوني بلينكن، قد يعقد الأسبوع المقبل.

وقالت: "أتوقع أن المحادثات بين الوزيرين ستجرى الأسبوع المقبل"، دون أن تحدد موعدا معينا لهذه المحادثات.

من جانبه، أشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن "التوقيت الدقيق للاتصال الجديد بين لافروف وبلينكن لم يتحدد بعد".

يذكر أن الوزيرين أجريا مباحثات في مدينة جنيف السويسرية الجمعة الماضي، وافقت واشنطن بنتيجتها على تقديم رد خطي لموسكو على مقترحاتها للضمانات الأمنية وقضايا الأمن في أوروبا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات، إنه "يعتبر من الصواب نشر الرد الأمريكي المنتظر الأسبوع المقبل"، وأضاف أنه "سيطلب موافقة بلينكن على ذلك".

المصدر: RT + "واشنطن بوست"