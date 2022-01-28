بيربوك: نواصل الحوار مع روسيا حول أوكرانيا والأمن الأوروبي

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن ألمانيا تواصل "الحوار المفتوح" مع روسيا حول أوكرانيا والأمن الأوروبي وغير ذلك من ملفات.

وكتبت بيربوك على "تويتر" في أعقاب محادثات هاتفية مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة: "نواصل مع روسيا الحوار المفتوح والمبني على المبادئ، حول التهديد لأوكرانيا ومستقبل صيغة نورماندي والأمن في أوروبا والقضايا الثنائية".

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وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن لافروف وبيربوك أكدا تمسكهما بمفاوضات رباعية نورماندي (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأطلع لافروف نظيرته الألمانية على ردود الولايات المتحدة والناتو على المقترحات الروسية للضمانات الأمنية.

المصدر: نوفوستي