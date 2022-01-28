حزب الليكود الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن تقارير عن عرض قدمه نتانياهو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

رفض حزب الليكود الإسرائيلي التقارير التي تقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحدث مع رئيس الوزراء السابق نتنياهو للحصول على إذن لاستخدام برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO.

وذكرت التقارير أنه وفي مقابل موافقة نتنياهو تحصل إسرائيل على إذن بالتحليق فوق المملكة العربية السعودية.

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وشدد حزب الليكود على أن تلك التقارير "كذبة لا أساس لها من الصحة".

وقال مكتب نتنياهو: "الادعاء بأن رئيس الوزراء تحدث لقادة أجانب وعرض عليهم هذه الأنظمة مقابل إنجاز سياسي أو بعض الإنجازات الأخرى، كذبة كاملة".

وجاء في البيان أن "جميع مبيعات هذا النظام أو المنتجات المماثلة لشركات إسرائيلية تمت إلى دول أجنبية بموافقة وإشراف وزارة الدفاع، وفقا لما يقتضيه القانون الإسرائيلي".

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن إسرائيل استخدمت برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة NSO كمكون رئيسي في علاقاتها الخارجية واستراتيجية الأمن القومي.

وأضاف التقرير أن إسرائيل استخدمت البرنامج في السنوات الأخيرة لتحسين علاقاتها مع عدد من الدول، بما في ذلك السعودية.

وبحسب "نيويورك تايمز" فإن بيع برنامج التجسس لعب دورا حاسما في كسب دعم الدول العربية للحملة الإسرائيلية ضد إيران ودعمها لـ"اتفاقات إبراهيم".

المصدر: وسائل إعلام عبرية