بمبدأ المعاملة بالمثل.. روسيا توسّع قائمة المسؤولين الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو قررت توسيع قائمة مسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا، والخاضعين لعقوباتها.

وجاء في بيان الوزارة: "قررت موسكو مسترشدة بمبدأ المعاملة بالمثل والنديّة، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الأجهزة الأوروبية الممنوعين من دخول أراضي روسيا".

وأضافت الخارجية: "الإجراءات الروسية تشمل في المقام الأول رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم، والذين لسبب ما لا يثيرون بنشاطهم حساسية المسؤولين الأوروبيين في بروكسل".

وتابعت: "تم تجديد قائمة المعاملة بالمثل لتشمل مسؤولين في الأجهزة والسلطات التشريعية والتنفيذية في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ممن يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للروس".

وورد في البيان أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بمذكرة بعثتها لممثلية الاتحاد الأوروبي لدى روسيا.

المصدر: "نوفوستي"