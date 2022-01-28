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"بلومبرغ": إدارة بايدن بحثت مع البنوك الأمريكية آثار العقوبات المحتملة ضد روسيا

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Legion-Media Graeme Sloan/Sipa USA
البيت الأبيض الأمريكي - أرشيف
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أكدت وكالة "بلومبرغ" أن ممثلين عن الإدارة الأمريكية أجروا مباحثات مع ممثلي البنوك الأمريكية الكبرى حول آثار فرض عقوبات مالية ضد روسيا، واحتمال تعطل سلسلة التوريد العالمية.

وأشارت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "أعضاء من مجلس الأمن القومي ومسؤلين كبارا آخرين في الإدارة الأمريكية تحدثوا مع رؤساء عدد من البنوك هذا الأسبوع، بما فيهم رؤساء (سيتي غروب)، و(بنك أوف أمريكا)، و(جيه بي مورغان تشيس)، و(غولدمان ساكس)".

وأضافت: "أعربت السلطات الأمريكية لقيادة القطاع المصرفي عن قلقها بشأن الآثار الجانبية المحتملة من فرض عقوبات جديدة، لاسيما تعطيل سلسلة التوريد العالمية".

وأشارت إلى أن موظفين من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بخزانة الولايات المتحدة، شاركوا في المناقشات مع الدائنين.

من جهتهم، رفض ممثلو البنوك التعليق على هذه المعلومات.

المصدر: "تاس" + "بلومبرغ"

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