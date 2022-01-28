 
مباشر

روسيا تعرب عن قلقها للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان

أخبار العالم

روسيا تعرب عن قلقها للتوتر على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9v1

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء ما ورد من أنباء عن مناوشات واشتباكات متقطعة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نحن قلقون تجاه المعلومات المتعلقة بالحادث المسلح الذي وقع مساء الخميس على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.. ولسوء الحظ، هناك ضحايا وجرحى من الجانبين".

وأضافت في البيان: "من جهة أخرى، ترحب روسيا بوقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين وبالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المسلحة من الحدود وتسيير دوريات مشتركة في منطقة الحدود".

وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان أمس الخميس، أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيز وطاجيك عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها في الحادث.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا