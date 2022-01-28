طهران: زيارة رئيسي إلى موسكو حققت إنجازا عظيما للبلاد

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو حققت إنجازا عظيما للبلاد.

وقال عبد اللهيان في تدوينة على "إنستغرام" يوم الجمعة: "خلال ثلاث ساعات من المفاوضات الثنائية، تصرف السيد بوتين باحترام كامل وخاص، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "نشهد انفراجا في علاقاتنا الخارجية. في الوقت نفسه يتم تأمين المصالح الوطنية في إطار "المصالح المشتركة" للبلدين.

وأفاد عبد اللهيان بأن الاتفاقيات والإنجازات والأجندة المتنوعة لرئيس الجمهورية في موسكو تظهر نجاح الزيارة التي تعد تأكيدا على الدبلوماسية النشطة للرئيس الإيراني.

وأوضح أنه ومن أجل تجاوز الأزمات والتغلب على المشاكل فإنهم عازمون على وحدة إيران وانسجام الإيرانيين.

المصدر: RT