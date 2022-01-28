وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل يومي 16 و17 فبراير

أعلنت الخدمة الصحفية لحلف شمال الأطلسي أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو سيعقون اجتماعا مقررا في بروكسل يومي 16 و17 فبراير.

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وقال بيان للحلف بهذا الشأن إن "اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع سيعقد في مقر الناتو يومي 16 و17 فبراير. وسيكون الاجتماع شخصيا وسيرأسه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ".

ولم يكشف الحلف عن الموضوعات الرئيسة لهذا الاجتماع حتى الآن. ويعقد الناتو تقليديا الاجتماع الأول لوزراء دفاع الحلف في فبراير أو مارس. وتجري في هذه الاجتماعات دائما مناقشة موضوع زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلف، واحتواء روسيا وعمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية.

ومن المحتمل في هذا العام أن يناقش الوزراء الوضع الأمني في أوروبا، الذي تطور بعد المشاورات الأولى بين روسيا والغرب حول مبادرات الاتحاد الروسي بشأن الأمن.

المصدر: تاس