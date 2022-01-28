 
مباشر

برلين: العلاقات مع روسيا ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات شولتس وبايدن

أخبار العالم

برلين: العلاقات مع روسيا ستكون الموضوع الرئيسي في مباحثات شولتس وبايدن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9si

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشترايت، إن حكومة بلاده تؤكد أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 7 فبراير في واشنطن.

وأشار المتحدث، إلى أن الموضوع الرئيسي للمحادثات، سيكون العلاقات مع روسيا.

وأضاف المتحدث للصحفيين اليوم الجمعة: "سيلتقي المستشار يوم الاثنين 7 فبراير في واشنطن، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

إقرأ المزيد
شولتس: توسع الناتو على حساب دول في شرق أوروبا خارج الأجندة حاليا
شولتس: توسع الناتو على حساب دول في شرق أوروبا خارج الأجندة حاليا

وشدد ممثل الحكومة الألمانية، على أن "الولايات المتحدة تعتبر أهم شريك لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي وهي حليف هام في الناتو".

وتابع المتحدث القول: "القضايا الأمنية الحالية في أوروبا، والعلاقات مع روسيا ستكون بالطبع أحد الموضوعات المركزية للمحادثات بين شولتس وبايدن".

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا