فلسطين: إطلاق سراح جميع الموقوفين الفلسطينيين في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية نجحت في إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين الفلسطينين (لأسباب غير جنائية) في موسكو.

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وأكدت الوزارة، أنه "وبتوجيهات من وزير الخارجية رياض المالكي نجحت جهود سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وجهود السفير عبد الحفيظ نوفل في إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين في روسيا الاتحادية، وذلك بالتنسيق الكامل والتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة".

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى روسيا، بحسب مراسلتنا، بأن "المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين هم ممن دخلوا الأراضي الروسية بطرق غير شرعية من أجل الإقامة فيها والهجرة إلى أوروبا، أو محتجزون بسبب مخالفة قانون الإقامة في روسيا، أو عالقون فيها بسبب جائحة كورونا وأغلبهم من الطلبة أو العائلات، وجميعهم تم تأمين سفرهم إما إلى الوطن أو عدد من الدول العربية الشقيقة".

من جهته، أكد السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أن "فريق العمل المختص في الوزارة ومن خلال سفارات دولة فلسطين يتابع على مدار الساعة أوضاع وهموم أبناء جالياتنا في العالم، سواء من الناحية الصحية أو المعيشية، أو حل جميع المشكلات التي تعترضهم بهدف تسهيل إقامتهم في الدول أو حركتهم وسفرهم لتحقيق أغراضهم".

كما أكد الديك على مناشدة الوزارة "لجميع أبناء شعبنا بضرورة الابتعاد عن الطرق غير القانونية والشرعية للدخول الى أراضي الدول، وإبداء أعلى درجات اليقظة والحذر من عصابات مهربين البشر والمخاطر الحقيقية التي تعترض حياتهم جراء وقوعهم في مصائد وابتزاز تلك العصابات".

المصدر: RT