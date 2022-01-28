بيسكوف يعلق على "مزحة" نولاند حول ضخ الفودكا عبر "السيل الشمالي-2"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية على مزحة نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند حول ضخ الفودكا عبر "السيل الشمالي-2" بالقول "ليمزحوا" فهذا أفضل من التصعيد في أوروبا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أنه "لا يميل إلى الدفاع عن السيدة نولاند، لأنها لا تعتبر صديقة لروسيا، بل تنتقدها بشكل كبير"، لكنه يجب أن يؤكد أن ما قالته كان مزحة وليس تصريحا جادا.

وأضاف بيسكوف: "لقد مزحت على تعليق من جانب الصحفي، ولم يكن ذلك تصريحا".

وحث بيسكوف الصحفيين الروس، على عدم أخذ هذه الكلمات على محمل الجد وعدم "الانغماس في النشوة".

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وقال: "بعض محاولات الدعابة والمزاح، تبدو على الأقل إيجابية في هذا الموقف. دعهم يمزحون بدلا من تصعيد التوتر في أوروبا".

في وقت سابق، صرحت نولاند مازحة، بأن تنظيم توريد الفودكا عبر خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، فكرة جيدة.

وعند تعليقها على تصريح لأحد الصحفيين، بأن العمل في الخط قد اكتمل وأنه بات جاهزا لضخ أي شيء - "غاز أو زيت زيتون أو فودكا"، قالت نولاند: "الفودكا ستكون جيدة".

المصدر: تاس