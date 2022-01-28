لافروف: رد الناتو على مبادرة الضمانات الأمنية مخجل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن رد الولايات المتحدة على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو يتجاوز بكثير من حيث "اللياقة الدبلوماسية" ذلك الذي صدر عن حلف الناتو.

وقال لافروف اليوم الجمعة، في مقابلة موسعة أجرتها معه عدة محطات إذاعة روسية: "على خلفية الوثيقة التي تلقيناها من الناتو، يمثل الرد الأمريكي نموذجا للياقة الدبلوماسية تقريبا".

وأوضح الوزير أن رد الناتو على المبادرة الروسية يتسم بالطابع الأيديولوجي وفكرة "استثنائية حلف شمال الأطلسي ومهمته الخاصة"، مضيفا أنه "شعر ببعض الخجل ممن كتب هذا النص".

وأشار لافروف إلى أن مواقف الدول الغربية في هذا الشأن تخالف التزاماتها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باحترام مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، مشددا على أن روسيا تريد من الغرب أن يتعامل معها بشكل نزيه.

وتابع: "إذا كانوا يصرون على أنهم لن يغيروا مواقفهم فإننا لن نغير مواقفنا أيضا. موقفهم مبني على براهين زائفة وتشويه الحقائق، بينما يعتمد موقفنا على ما تم التوقيع عليه من قبل الجميع، ولا أرى هناك أي مجال للتوصل إلى حل وسط مختلف عما تم الاتفاق عليه".

ولفت عميد الدبلوماسية الروسية إلى أهمية "ألا يحاول الشركاء في الولايات المتحدة والناتو التهرب من المسؤولية في هذا الصدد"، مشيرا إلى أن هذا ما يحاولون فعله حاليا.

المصدر: RT