بيسكوف: بوتين سيبحث مع نظيره الصيني نتائج الحوار بين روسيا والولايات المتحدة
Sputnik
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سيولي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في محادثات بكين الأسبوع المقبل، اهتماما كبيرا لموضوع الحوار بين موسكو وواشنطن، والضمانات الأمنية والاستقرار الاستراتيجي.
قال ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وأضاف للصحفيين اليوم الجمعة: "اعتقد أن الرئيسين سيخصصان الكثير من الوقت هذه المرة، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية".
وتابع بيسكوف: "سيجري الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والضمانات الأمنية لروسيا، والحوار بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا مع الناتو، وبعض المشاكل الإقليمية".
المصدر: تاس
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