 
مباشر

بيسكوف: بوتين سيبحث مع نظيره الصيني نتائج الحوار بين روسيا والولايات المتحدة

أخبار العالم

بيسكوف: بوتين سيبحث مع نظيره الصيني نتائج الحوار بين روسيا والولايات المتحدة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9rv

سيولي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في محادثات بكين الأسبوع المقبل، اهتماما كبيرا لموضوع الحوار بين موسكو وواشنطن، والضمانات الأمنية والاستقرار الاستراتيجي.

قال ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وأضاف للصحفيين اليوم الجمعة: "اعتقد أن الرئيسين سيخصصان الكثير من الوقت هذه المرة، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية".

إقرأ المزيد
بكين: العلاقات بين الصين وروسيا تتعزز رغم الافتراءات والتضليل الغربي
بكين: العلاقات بين الصين وروسيا تتعزز رغم الافتراءات والتضليل الغربي

وتابع بيسكوف: "سيجري الحديث عن الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا والضمانات الأمنية لروسيا، والحوار بين روسيا والولايات المتحدة وروسيا مع الناتو، وبعض المشاكل الإقليمية".

المصدر: تاس

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا