واشنطن تعرب عن قلقها من إعلان متمردي تيغراي استئناف المعارك في عفار بإثيوبيا

قالت الولايات المتحدة إن إعلان متمردي تيغراي استئناف المعارك في منطقة عفار المجاورة أمر "مقلق جدا"، مرحبة بقرار الحكومة الإثيوبية إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن "التقارير حول استئناف الاشتباكات في المنطقة مقلقة جدا، ونكرر دعواتنا إلى جميع الجهات من أجل أن يوقفوا كل العمليات الهجومية التي تعوق أيضا وصول المساعدات الإنسانية وهو أمر بالغ الأهمية".

كما رحب بالقرار الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر عندما هدد المتمردون بالزحف إلى العاصمة، آملا أن يوافق البرلمانيون "قريبا" على هذا القرار.

كما دعا الحكومة إلى "الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا في ظل حال الطوارئ هذه"، مشيرا إلى أن اثنين من المبعوثين الأمريكيين الذين زاروا أديس أبابا في الآونة الأخيرة "شجعا" أبي أحمد على "اغتنام ما نعتقد أنه فرصة حالية للسلام، من خلال إنهاء الأعمال العدائية، والتفاوض على وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع المعتقلين، وإعادة (ضمان) وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم وإرساء الأسس لحوار وطني شامل".

المصدر: "أ ف ب"