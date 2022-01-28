مشرعون أمريكيون يحثون على إنهاء عمل لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان بحق إسرائيل

بعثت مجموعة من 42 نائبا أمريكيا رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحثه فيها على قيادة جهد لإنهاء عمل لجنة التحقيق الدولية في أعقاب عملية "حارس الأسوار".

وقال المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الرسالة إن تفويض لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان "مصمم لتسريع التحديات السياسية والاقتصادية والقانونية لإسرائيل وتقويض شرعيتها من خلال الضغط على المؤسسات القانونية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد القادة الإسرائيليين".

وأشاروا إلى أن "تقرير اللجنة التحقيق أي ذكر لحركة حماس ولا يتضمن أي ذكر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معربين عن مخاوفهم من أن يكون للجنة "تفويض مطلق الحرية، إلى الأبد، للتحقيق في أي مزاعم ضد إسرائيل في الماضي أو في المستقبل".

واعتبر المشرعون أن " اللجنة شائنة ويجب إلغاؤها"، مشيرين إلى "التحقيقات المتعددة الأخرى التي أجرتها الهيئة الدولية بشأن إسرائيل والتي أظهر أفرادها الذين تم اختيارهم لقيادة التحقيق، تحيزا ضد إسرائيل في الماضي، مما يعكس التحيز الواسع المستمر للمفوضية ضد إسرائيل".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية يائير لابيد إن إسرائيل ستواجه حملات مكثفة تصفها بأنها دولة "أبارتهايد" فصل عنصري في الأشهر المقبلة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"