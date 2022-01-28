كييف: لا "تحركات جوهرية" على حدود أوكرانيا وروسيا

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أنه ليس ثمة أي أعمال أو مظاهر "جوهرية" على الحدود الأوكرانية الروسية في الوقت الحالي.

وقال ريزنيكوف في كلمة أمام البرلمان اليوم الجمعة: "الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية في هذا الوقت لا يختلف عما كان عليه في ربيع العام الماضي. الآن لا تشاهد هناك أعمال أو ظواهر مهمة".

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وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا تراقب عن كثب تحركات القوات في بيلاروس المجاورة، مضيفا أن كييف ترصد انخفاضا في عدد "الاستفزازات" في منطقة دونباس.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أكد سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن السلطات في كييف لا ترى أي أساس للتحدث عن استعدادات لهجوم واسع من روسيا على أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم نفت كييف صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الأوكراني في مكالمة هاتفية الخميس، من أن الغزو الروسي أصبح "وشيكا" و"شبه مؤكد".

وتتحدث الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف الناتو في الأسابيع الأخيرة عن احتمال "غزو روسي وشيك" لأوكرانيا، في حين تنفي روسيا وجود أدنى نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، متهمة الغرب بمحاولة تصعيد التوتر من أجل تبرير فرض عقوبات جديدة على روسيا وزيادة حضور قوات الناتو قرب حدود روسيا.

المصدر: "نوفوستي"