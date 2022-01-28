فرنسا: العسكريون الموجودون في السلطة في مالي يفتقرون إلى الشرعية

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن العسكريين الموجودين حاليا في السلطة في مالي يفتقرون إلى الشرعية، بحسب مراسلة RT في فرنسا.

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وقال جان إيف لو دريان، وزير الخارجية الفرنسي، بحسب مراسلتنا: "لا يمكننا البقاء على هذا النحو، لقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأفارقة ومع شركائنا لمعرفة كيف يمكننا تكييف نظامنا وفقا للوضع الجديد في باماكو".

وأضاف: "إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة ونفذ انقلابا مزدوجا منذ أغسطس 2020 هو غير شرعي".

كما انتقد تعويل الحكومة المالية على تأجيل تنظيم الانتخابات باسم الاعتبارات الأمنية.

في غضون ذلك وجه العقيد عبد الله مايغا، المتحدث باسم الحكومة المالية، اتهاما عنيفا، ضد فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية وفرنسا، بتهمة السعي لتقسيم الماليين لاستغلال المنظمات دون الإقليمية.

جاء ذلك، ردا على تصريحات لفلورانس بارلي اتهمت فيها الحكومة المالية في 25 يناير بمضاعفة "الاستفزازات".

المصدر: RT