رومانيا: لن نتدخل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير خارجية رومانيا بوغدان أوريسكو، إن بلاده لن تتدخل في حالة حدوث نزاع بين روسيا وأوكرانيا، لكنها مستعدة لمساعدة كييف على المستوى الدبلوماسي.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع قناة Digi 24 التلفزيونية: "لا مجال للحديث عن التدخل العسكري من جانب الناتو في حالة نشوب نزاع بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك عن تدخل رومانيا. لا يوجد مثل هذا الاحتمال".

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وأشار الوزير إلى أن بوخارست، مستعدة لدعم كييف على المستوى الدبلوماسي. لكن في حال اندلع النزاع المسلح، فإن رومانيا ستدعم العقوبات ضد روسيا، سواء ضد الأفراد أو ضد قطاعات معينة من الاقتصاد، على سبيل المثال، الطاقة أو النظام المالي.

من جانبه، أعلن الناتو يوم الاثنين أنه سيعزز وجوده في أوروبا الشرقية على خلفية الوضع حول أوكرانيا، كما أنه سيفرض حالة التأهب في صفوف قواته.

المصدر: نوفوستي