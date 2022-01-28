منظمة شنغهاي للتعاون تدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى الحلول الوسط

قالت الهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، إنه لا يجوز بتاتا استخدام السلاح على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان، ودعت الجانبين إلى التوافق والحلول الوسط.

وأضافت الهيئة، في بيان نشرته على موقعها: "تعرب اللجنة التنفيذية للهيئة، عن قلقها من التصعيد الجديد للتوتر على الحدود القرغيزية - الطاجيكية، وتعتبر استخدام السلاح غير مقبول، لأنه يشكل الخطر على حياة وصحة المواطنين في المنطقة".

ودعت الهيئة، الجانبين إلى "تعاون ثنائي مسؤول للتوصل إلى حل وسط لإجمالي مشاكل الحدود ومن خلال الوسائل الدبلوماسية حصرا".

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منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتضم، الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.

والدول المراقبة في هذه المنظمة، أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.

المصدر: نوفوستي