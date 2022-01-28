استطلاع: 17% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب سيعاد تنصيبه رئيسا قبل انتخابات 2024

كشف استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن 1 من كل 6 أمريكيين يعتقدون أنه سيعاد تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب رئيسا قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

وقال 17% من الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعتقدون أن هناك طريقة لإعادة تنصيب ترامب في وقت ما خلال العامين ونصف العام القادمين، وقال 6% إنهم يرون "بالتأكيد" طريقا لاستبدال الرئيس جو بايدن بترامب، في حين قال 1% إن ذلك "من المحتمل" أن يحدث.

هذا وقالت الغالبية العظمى من الذين شملهم الاستطلاع 77% إنه لا يوجد طريق لإعادة تنصيب ترامب في البيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال 56% إن هذا "غير ممكن بالتأكيد".

يذكر أنه لا توجد طريقة قانونية لإعادة ترامب لمنصبه كرئيس قبل عام 2024. حيث أن دستور الولايات المتحدة لا ينص على مثل هذه الاحتمالية، وحتى إذا تمت إزالة بايدن بطريقة ما من منصبه، فستكون نائبته كامالا هاريس هي من تتولى المنصب.

المصدر: The Hill