أنطونوف يرد على مزاعم الخارجية الأمريكية حول انتهاكات في الشيشان

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، بيان الخارجية الأمريكية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشيشان، بأنه جزء من الحرب الإعلامية.

وردا على طلب للتعليق على مزاعم الخارجية الأمريكية، قال أنطونوف إنه فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، يجب على الولايات المتحدة تحسين "شرائع الديمقراطية" الخاصة بها وعدم الانخراط في تقديم المواعظ الأخلاقية.

وأضاف السفير: "نحن نعتبر المزاعم والاتهامات التي لا تدعمها بيانات موثوقة حول ما يسمى بالقمع في الشيشان، عبارة عن محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية الروسية وجزءا من حرب إعلامية مسعورة ضد بلادنا".

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وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء أنباء عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي" لعشرات الأشخاص من قبل السلطات الشيشانية، وحثت القيادة الروسية على عدم التغاضي عن مثل هذه الممارسات.

المصدر: نوفوستي