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بعد مطاردة في شوارع هيوستن الأمريكية.. الشرطة تعتقل مهاجما (فيديو)

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بعد مطاردة في شوارع هيوستن الأمريكية.. الشرطة تعتقل مهاجما (فيديو)
Legion-Media
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أعلنت شرطة هيوستن كبرى مدن ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس أنها ألقت القبض على مشتبه بإطلاقه النار على أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وتعرض ضباط من الشرطة لهجوم لدى استجابتهم لحادث في أحد أحياء المدينة، حيث أطلق رجل مسلح النار على الشرطيين خلال مطاردتهم له وأصاب 3 منهم بجروح.

وبعد ذلك اختطف المسلح سيارة وفر من الموقع وتحصن في أحد المباني لعدة ساعات، حيث أطلق عدة طلقات نارية أخرى صوب رجال الشرطة قبل أن يتم اعتقاله.

وذكرت الشرطة أن الضباط المصابين في حالة مستقرة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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