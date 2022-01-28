بعد مطاردة في شوارع هيوستن الأمريكية.. الشرطة تعتقل مهاجما (فيديو)

أعلنت شرطة هيوستن كبرى مدن ولاية تكساس الأمريكية أمس الخميس أنها ألقت القبض على مشتبه بإطلاقه النار على أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم.

وتعرض ضباط من الشرطة لهجوم لدى استجابتهم لحادث في أحد أحياء المدينة، حيث أطلق رجل مسلح النار على الشرطيين خلال مطاردتهم له وأصاب 3 منهم بجروح.

UPDATE: The suspect has just been taken into custody.



More info will be released here in a media briefing.#hounewshttps://t.co/0cKxZEmmnj — Houston Police (@houstonpolice) January 28, 2022

وبعد ذلك اختطف المسلح سيارة وفر من الموقع وتحصن في أحد المباني لعدة ساعات، حيث أطلق عدة طلقات نارية أخرى صوب رجال الشرطة قبل أن يتم اعتقاله.

وذكرت الشرطة أن الضباط المصابين في حالة مستقرة.

Our Prayers Go Out To The 3 HPD Police Officers Who Just Got Shot In a Shoot Out With a Suspect They Were Trying to Apprehend We Appreciate Your Continous Heroism And Dedication to Protect And Serve. Houston is Praying For All Police Officers Around the World pic.twitter.com/sEMpgD8hIY — Adolphus Square (@wareship2000) January 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية