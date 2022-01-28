البنتاغون يعلق على وضع قوات الحرس الوطني الأمريكي المتواجدة في أوكرانيا

صرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، بأن وزير الدفاع لويد أوستن لم يتخذ أي قرار بشأن أفراد قوات الحرس الوطني التابعة لولاية فلوريدا والذين يعملون في أوكرانيا كمستشارين عسكريين.

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وقال كيربي خلال إفادة صحفية أمس الخميس: "ليس هناك قرار في هذه المرحلة لتغيير مهمتهم أو وضعهم داخل أوكرانيا. أعضاء الحرس الوطني لفلوريدا ما زالوا هناك بصفة استشارية وتدريبية".

وأشار كيربي إلى أن هناك أقل من 200 فرد من الحرس الوطني لفلوريدا في أوكرانيا، وأضاف أنه حال التوصل إلى قرار بسحب العسكريين الأمريكيين من أوكرانيا، ستكون وزارة الدفاع قادرة على إخراجهم على وجه السرعة، مؤكدا أنه "لا تزال سلامتهم وأمنهم شاغلا بالغ الأهمية لوزير الدفاع".

وتزعم الإدارة الأمريكية وحلفاؤها أن روسيا تستعد لـ"غزو أوكرانيا"، فيما تنفي موسكو وجود نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل الادعاءات كاذبة وتهدف إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا لتبرير فرض عقوبات اقتصادية جديدة وتوسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: وزارة الدفاع الأمريكية