قديروف: على الخارجية الأمريكية أن تتعلم احترام حقوق الإنسان

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف وزارة الخارجية الأمريكية أن "تتعلم احترام حقوق الإنسان، قبل إسداء النصح بذلك للآخرين".

وكتب قديروف على "تيليغرام": "قبل إسداء النصح باحترام حقوق الإنسان، على وزارة الخارجية الأمريكية أن تراعي هذه الحقوق هي أولا".

وقال: "هل جننتم هناك، أو تعرضتم لشيء من هذا القبيل... هل فقدتم عقولكم في الولايات المتحدة؟.. اسمحوا لي أن أذكركم بما قالته وزارة الخارجية الأمريكية حول البلد الذي يحتفظ بالسجناء في معتقل غوانتانامو دون محاكمة أو تحقيق".

وأضاف: "التعذيب في هذا المعتقل معروف للجميع لدرجة أن هوليوود تصنع أفلاما تستند إلى هذه الحقائق".

وجاءت تصريحات قديروف ردا على تعليقات الخارجية الأمريكية التي أعربت فيها عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن "عمليات خطف واحتجاز تعسفي" في الشيشان.

من جهته، وصف دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين تصريحات قديروف بأنها "رأي شخصي".



المصدر: RT