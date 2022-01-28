نولاند تسخر من مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي للغاز

سخرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند من مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، مرجحة أنه يمكن استخدامه لضخ الفودكا.

وقالت نولاند خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "ضخ الفودكا هي فكرة جيدة"، وذلك ردا على تعليق أحد الصحفيين الذي قال إن العمل على مد أنابيب "السيل الشمالي 2" أنجز، وهو جاهز لضخ أي شيء "سواء الغاز أو زيت الزيتون أو الفودكا".

إقرأ المزيد

وصرحت نولاند بأن مشروع "السيل الشمالي 2" سيتوقف في حال "الهجوم" الروسي على أوكرانيا، بينما تنفي موسكو وجود أي خطط لها لمثل هذه الخطوات، وترفض الاتهامات الغربية بهذا الصدد.

يشار إلى أن مشروع الأنابيب المذكور عبر بحر البلطيق أنجز في سبتمبر الماضي وبلغ أراضي ألمانيا، وبانتظار إنهاء برلين آخر التراخيص لتشغيله.

المصدر: تاس