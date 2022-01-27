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الولايات المتحدة.. إصابة 3 من الشرطة بإطلاق للنار في هيوستن وفرار مطلق الرصاص (فيديو)

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الولايات المتحدة.. إصابة 3 من الشرطة بإطلاق للنار في هيوستن وفرار مطلق الرصاص (فيديو)
RT
الولايات المتحدة.. إصابة 3 ضباط في إطلاق نار وسط مدينة هيوستن ومنفذ العملية في حالة فرار
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وسط مدينة هيوستن، وأن مطلق النار تمكن من الفرار من موقع الحادث.

ووقع إطلاق النار بعد ظهر يوم الخميس في منطقة 2100 بشارع ماكغوين. 

وكانت التقارير الأولية من الشرطة قد ذكرت أن رجال الشرطة كانوا يستجيبون لنداء استغاثة في حدود الساعة 2:40 بعد الظهر في شارع 1500 من شارع ترال عندما تبع ذلك عملية مطاردة.

ويظهر فيديو من مكان الحادث اللحظة التي انتهت فيها المطاردة عندما أعطبت سيارة المشتبه به في شارع McGowen وبدأ إطلاق النار بمجرد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم من المسلح قبل فراره، وتم نقلهم للمستشفى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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