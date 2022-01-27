الولايات المتحدة.. إصابة 3 من الشرطة بإطلاق للنار في هيوستن وفرار مطلق الرصاص (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وسط مدينة هيوستن، وأن مطلق النار تمكن من الفرار من موقع الحادث.

ووقع إطلاق النار بعد ظهر يوم الخميس في منطقة 2100 بشارع ماكغوين.

وكانت التقارير الأولية من الشرطة قد ذكرت أن رجال الشرطة كانوا يستجيبون لنداء استغاثة في حدود الساعة 2:40 بعد الظهر في شارع 1500 من شارع ترال عندما تبع ذلك عملية مطاردة.

ويظهر فيديو من مكان الحادث اللحظة التي انتهت فيها المطاردة عندما أعطبت سيارة المشتبه به في شارع McGowen وبدأ إطلاق النار بمجرد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة بإطلاق النار عليهم من المسلح قبل فراره، وتم نقلهم للمستشفى.

3 HPD officers have been shot in the 2100 block of McGowen St.



The suspect fled the scene in a white Mercedes and is being sought at this time. Please avoid the area.



HPD commanders & PIO are en route to Memorial Hermann Hospital where officers are being taken.#hounewspic.twitter.com/I0e2dQD2kB — Houston Police (@houstonpolice) January 27, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية