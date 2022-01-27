البنتاغون: وحدات من قوات الإنزال الجوي تستعد للتوجه إلى أوروبا

أعلن البنتاغون أن بين القوات التي تستعد للتوجه إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" للناتو، وحدات من قوات الإنزال الجوي.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس، أن القوات التي سيتم إرسالها إلى أوروبا تضم وحدات تابعة للفرقة 82 والفيلق 18 والفرقة 101 للإنزال الجوي.

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وأضاف أن تلك القوات ستضم كذلك وحدات من الفرقة 4 مشاة، وأن البنتاغون لا يعتزم نشر القائمة الكاملة للقوات التي سيرسلها إلى أوروبا.

وأكد أن واشنطن لم تتخذ بعد القرار بشأن بدء انتشار القوات في أوروبا الشرقية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن وضع 8500 عسكري أمريكي في حالة التأهب استعدادا لإرسالهم إلى أوروبا "لتعزيز الجناح الشرقي" لحلف الناتو على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي