بريطانيا.. الخناق يضيق حول جونسون بانتظار نتائج التحقيق حول حفلات داونينغ ستريت

يزداد التوتر داخل وستمنستر مقر رئاسة الحكومة البريطانية، في انتظار نشر نتائج تحقيق داخلي حول الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

وعلى الرغم من استمرار بوريس جونسون بشجب الاتهامات ورفض فكرة الاستقالة، إلا أن الانتقادات بحقه لم تعد تقتصر على الأحزاب المعارضة، بل بدأت تتعالى أصوات من داخل حزبه تطالبه بالتنحي، فيما يفضل آخرون انتظار نتائج التحقيق.

وواصل جونسون الأربعاء الدفاع عن نفسه بشراسة حيال انتقادات المعارضة بعد أن بات منصبه معلقا الآن على نشر تقرير قد يكون مدويا بشأن الحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

وتشهد وستمنستر حرب أعصاب حقيقية في انتظار نشر نتائج تحقيق داخلي لكبيرة موظفي الحكومة سو غراي حول هذه الحفلات في حديقة داونينغ ستريت بمناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد في دوائر السلطة أثارت صدمة لدى البريطانيين الذين كانوا مضطرين آنذاك للحد بشكل كبير من تواصلهم.

المصدر: أ ف ب