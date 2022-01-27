بايدن يبحث مع شولتس "سبل صد العدوان الروسي على أوكرانيا"

أعلن البيت الأبيض أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيزور واشنطن الشهر القادم لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستشمل "سبل صد العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين بساكي في بيان لها أن بايدن سيستقبل شولتس في البيت الأبيض في السابع من فبراير القادم، وأن الزيارة ستتيح فرصة التأكيد على "الروابط العميقة والمستمرة" بين البلدين.

ولفتت بساكي إلى أن الزعيمين سيبحثان "التزامهما بالدبلوماسية المستمرة والجهود المشتركة الرامية إلى ردع العدوان الروسي على أوكرانيا".

كما سيبحث الجانبان حسب بساكي، التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وألمانيا حول طيف من التحديات المشتركة، ومنها مكافحة جائحة كورونا وتغيرات المناخ و"ضمان الازدهار الاقتصادي والأمن الدولي بناء على قيمنا الديمقراطية المشتركة".

المصدر: RT