بعد هدوء دام 10 أيام.. قتيل بقصف قوات كييف جمهورية لوغانسك

أكدت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا أن أحد عناصر شرطتها قتل بقصف قوات كييف، بعد هدوء دام 10 أيام في منطقة التماس.

وذكر مسؤول الإعلام في الشرطة الشعبية بجمهورية لوغانسك أليكسندر مازيكين أن القصف بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة نفذ من قبل القوات الحكومية من مواقعها في محيط بلدة ترويتسكوييه باتجاه بلدة فيسيلوغوروفكا.

وقال المسؤول إن قوات كييف "ركزت على إعداد وتنفيذ خطوات استفزازية تستهدف تقويض الاستقرار وتهيئة الظروف لعدوان جديد".

وأعلن الصيف الماضي وقف إطلاق النار في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا، وسحب الأسلحة في المناطق السكنية ومحيطها، والتزام الجانبين بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية أو تخريبية.

المصدر: وكالات