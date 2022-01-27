مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة: "على بايدن الرحيل لخير بلدنا"

دعت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيلي هايلي الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس للرحيل، "بعد أن فشلت الإدارة الحالية على كافة الأصعدة الخارجية والداخلية".

وقالت هايلي لقناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس: "بصراحة، من أجل خير بلادنا، إذا كان بايدن يحب بلادنا، فيجب عليه أن يرحل ويأخذ كامالا معه".

وأوضحت هايلي موقفها مشيرة إلى أن "القول إن الوضع خطير، ليس وصفا كافيا على الإطلاق.. عندما لا تكون هناك أمريكا قوية، لن يتحقق الأمن في العالم. أرفع صلواتي من أجل أن يفهموا أن الأمر لا يخص أمريكا وحدها، ولا حلف الناتو، وإنما يتعلق بنا جميعا وبأمننا وحريتنا".

وتابعت: "لقد دمر أفغانستان، وأوصلنا إلى وضع (لا نحسد عليه) مع روسيا.. ليس لديه خطة بشأن تايوان، ويعتزم إرسال الرياضيين إلى الأولمبياد (في بكين) دون أن يفسر كيف سيحميهم هناك بعد أن تعرضوا لتهديدات سافرة.. فشل على كل المستويات".

وأشارت هايلي إيضا إلى تردي الوضع الداخلي في البلاد، في ظل تفشي الجريمة في الشوارع وظهور "جيل من أطفال كورونا" الذين يعانون من الإغلاق الطويل والمتكرر للمدارس، إضافة إلى "تسلل 200 ألف مهاجر غير شرعي عبر الحدود الأمريكية خلال الشهر الماضي وحده".

ووصفت إدارة بايدن بأنها "كارثة على كل مستوى".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في أبريل الماضي أن هايلي التي ينظر إليها كمرشح محتمل عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، قالت إنها ستدعم الرئيس السابق دونالد ترامب إذا قرر الترشح لولاية جديدة ولن تنافسه.

المصدر: "فوكس نيوز"