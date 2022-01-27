استقالة قائد الحرس الوطني الأوكراني على خلفية حادث إطلاق النار شرقي البلاد

أعلن قائد الحرس الوطني الأوكراني نيقولاي بالان استقالته على خلفية حادث إطلاق النار الذي قتل فيه عسكري في الحرس خمسة من رفاقه في مدينة دنيبر شرقي البلاد.

وصرح بالان الذي تولى قيادة الحرس الوطني عام 2019 بأنه أبلغ الرئيس فلاديمير زيلينسكي ووزير الداخلية دينيس موناستيرسكي رسميا صباح اليوم بقراره ترك منصبه.

وأشار بالان إلى أنه قرر الاستقالة "نظرا لأن قياديا ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن أي حادث".

وتأتي هذه الاستقالة على خلفية الحادث الذي قتل فيه عنصر في الحرس الوطني من مواليد عام 2001 أربعة من رفاقه وموظفة مدنية تابعة للحرس وأصاب خمسة آخرين، فتح النار عليهم من بندقيته.

وفر منفذ العملية من موقع الحادث، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه لاحقا ويجري استجوابه.

المصدر: "تاس"