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موسكو: محادثات "طالبان" في النرويج خطوة صوب اعتراف المجتمع الدولي بها

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موسكو: محادثات
Sputnik Anton Denisov
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أكدت الخارجية الروسية أنها ترى في المحادثات التي أجراها وفد رفيع المستوى من حركة "طالبان" في النرويج الأسبوع الجاري خطوة في اتجاه الاعتراف الدولي بالحركة كسلطة شرعية في أفغانستان.

وصرح نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، أثناء إحاطة إعلامية اليوم الخميس بأن موسكو أولت اهتماما إلى الاجتماعات التي أجراها وفد "طالبان" في أوسلو مع مسؤولين من عدد من الدول وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني.

وتابع: "نرى في هذه اللقاءات من جانب خطوة نحو اعتراف المجتمع الدولي بحركة "طالبان"، ومن جانب آخر كتحرك صوب تعزيز الثقة بين النظام الحاكم في كابل وممثلين عن الأوساط الاجتماعية والسياسية الأفغانية الأخرى".

وأعرب الدبلوماسي عن استعداد موسكو لاستضافة محادثات بين "طالبان" وممثلين عن المجتمع الأفغاني.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد "طالبان" برئاسة وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها الحركة، أمير خان متقي، كانت الأولى من نوعها منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في أفغانستان في أغسطس الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

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