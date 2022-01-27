سياسي ألماني: السلام طويل الأمد في أوروبا مستحيل بدون روسيا

قال لارس كلينجبيل الرئيس المناوب للحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، إنه من المستحيل تحقيق سلام طويل الأمد في أوروبا بدون روسيا.

وأضاف السياسي الألماني: "يبقى تحقيق السلام طويل الأمد في أوروبا مستحيلا بدون روسيا، ومن الممكن تحقيقه فقط مع روسيا".

وتابع لارس كلينجبيل القول، إن "هناك حاجة إلى الوضوح، ويجب تحديد العواقب السياسية والجغرافية إذا اجتاز الجانب الروسي الحدود".

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وأضاف السياسي الألماني: "أريد أن أوضح أن حفظ السلام لا يعني توريد الأسلحة، لذلك من الواضح أننا لن نورد أسلحة لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي