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وزيرة خارجية بريطانيا تعلق على رد الناتو حول مقترحات روسيا

أخبار العالم

وزيرة خارجية بريطانيا تعلق على رد الناتو حول مقترحات روسيا
AP
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، تعليقا على تسليم رد الناتو حول الضمانات الأمنية الروسية، إن بلادها تؤيد بالكامل الناتو والدول المتحالفة معه.

وكتبت الوزيرة في تغريدة على تويتر: "تدعم المملكة المتحدة بالكامل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وكذلك كافة حلفائنا". وأرفقت ذلك بصورة لخبر تسليم الرد للجانب الروسي.

ودعت الوزيرة، روسيا مجددا إلى "تخفيف التصعيد"، على الرغم من تأكيدات موسكو المتكررة بأنها لا تهدد أحدا ولن تهاجم أحدا.

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وأضافت تراس، أنه "سيتم الرد على أي غزو لأراضي أوكرانيا، بعقوبات منسقة".

يوم أمس الأربعاء، سلمت الولايات المتحدة والناتو، إلى روسيا الردود على مقترحات الضمانات الأمنية.

المصدر: نوفوستي

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