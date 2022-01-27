كوريا الجنوبية.. الحكم على وزيرة سابقة بالسجن عامين لإساءة استغلال السلطة

أكدت المحكمة العليا بكوريا الجنوبية حكما بالسجن لمدة عامين على وزيرة بيئة سابقة، بتهمة إساءة استخدام سلطتها الوزارية وإجبار مسؤولين رفيعي المستوى على الاستقالة من مناصب عامة.

ووجه إلى الوزيرة السابقة كيم إن-كيونغ اتهامات بإجبار 13 مديرا تنفيذيا في المؤسسات العامة التابعة لوزارة البيئة الذين عينتهم إدارة بارك كيونغ-هي السابقة على الاستقالة من وظائفهم بين عامي 2017 و2018.

وقد أيدت المحكمة العليا اليوم الخميس حكم محكمة الاستئناف الذي أدان كيم ببعض التهم وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين.

وكانت القضية، التي كشف عنها مسؤول سابق في المكتب الوزاري في أواخر عام 2018 والمعروفة باسم "القائمة السوداء لوزارة البيئة"، مصدرا لانتقادات معارضي الرئيس مون جيه إن. وتعد كيم هي أول وزيرة في حكومة مون تحكم عليها المحكمة العليا بالسجن.

المصدر: "يونهاب"