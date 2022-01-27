مسؤول بالحوزة الدينية في قم لرئيسي: امنعوا دخول النساء إلى مدرجات الملاعب
Globallookpress
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دعا رئيس مجمع المدرسين في الحوزة الدينية لمدينة قم في رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لمنع دخول النساء إلى مدرجات الملاعب.
وفي رسالته عبر ولي الله لوني، رئيس الجمعية العمومية لنقابة المدرسين في حوزة قم، عن رفضه لدخول النساء إلى الملاعب، مؤكدا لرئيسي أن طرح مثل هذه الموضوعات "يفاجئ الشريحة الثورية والدينية للمجتمع التي تدعمكم".
يأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية السماح للنساء بحضور مدرجات ملعب "آزادي" في مباراة إيران مع المنتخب العراقي المقررة اليوم ضمن تصفيات كأس العالم، وذلك بعد مطالب للاتحاد العالمي لكرة القدم "الفيفا" لطهران بالسماح بدخول النساء إلى الملاعب.
المصدر: موقع "انتخاب"
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