القضاء التركي يصدر حكما بحق صحفي متهم بالتجسس لصالح الإمارات

أصدرت السلطات القضائية في تركيا أمس الأربعاء قرارا بحق الصحفي الأردني من أصل فلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل، الذي اعتقل عام 2020 بتهمة التجسس العسكري والسياسي لصالح الإمارات.

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وقررت المحكمة الجنائية العليا الثانية في ساكاريا بغرب تركيا رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الصحفي مع فرض الرقابة القضائية عليه، كما قررت المحكمة عقد الجلسة القادمة من المحاكمة في 31 مارس المقبل.

وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما بحق الأسطل بتهمة الحصول على معلومات سرية لغرض التجسس السياسي أو العسكري.

وكانت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أرسلت عام 2020 نداء عاجلا إلى فرع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، حول اختفاء الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام.

وأفادت "ماعت" بأن الأسطل تعرض للاختطاف في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول، أثناء بحثه عن منزل جديد، وذلك وفقا لحسام الأسطل، شقيق الصحفي، والذي أكد اقتحام منزل شقيقه من قبل مجهولين أثناء غيابه عن المنزل هو وأسرته قبل واقعة الاختطاف بأسبوعين، حيث تمت سرقة الحاسوب الشخصي وبعض الأوراق والملفات الخاصة بعمله.

وقالت مؤسسة "ماعت" إن الأسطل كان يعمل في الإمارات لمدة عشر سنوات، ثم ترك الإمارات قبل سبع سنوات للعمل في تركيا، حيث عمل في وكالة "الأناضول" وعدد من المؤسسات الصحفية التركية كمحرر صحفي وكاتب لمقالات الرأي.

وحمل أفراد عائلة الأسطل السلطات التركية مسؤولية أمن ابنهم، مطالبين بالكشف عن مكانه وسبب اختفائه.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية